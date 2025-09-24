148.97エンベロープ1%上限（10日間） 148.55200日移動平均 148.49ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 147.88一目均衡表・雲（上限） 147.84現値 147.5421日移動平均 147.4910日移動平均 147.32一目均衡表・基準線 146.94一目均衡表・転換線 146.80一目均衡表・雲（下限） 146.58ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 146.39100日移動平均 146.02エンベロープ