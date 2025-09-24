アニメ「ガールズバンドクライ」完全新作映画ティザービジュアル (C)東映アニメーション アニメ「ガールズバンドクライ」の完全新作映画が製作決定。ティザービジュアルが公開された。 9月23日に日本武道館にて行なわれた「トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館 “奏檄の叫”」で発表されたもの。 公開されたティザービジュアルは、2023年4月のアニメ「ガールズバンドクラ