【通貨別まとめと見通し】南アランド円 先週のまとめ 8月27日に付けた8円27銭を底とした上昇トレンドを維持。先週は調整局面での押し目が8円40銭台までと大台を維持したことでランド買いが入りやすくなり、今週に入って8円57銭まで上昇している。南ア中銀の当面の金利据え置き見込みなどを支えとして堅調な地合いが維持された。 テクニカル分析 - **レジスタンス**8.97円（52週高値） - **サポート**: : 8.35円（50