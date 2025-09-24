結婚式を挙げたがらないのは自分の夫だけでないことを知りホッとした主人公。友人の「ほぼひとりで準備を進めた」という話に感化され、自分もそうしてみようと決意！相談せずに進めて大丈夫なのでしょうか…。【まんが】パパママ婚(ウーマンエキサイト編集部)