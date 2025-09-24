断捨離をするときは、フリマアプリで不用品を処分している人も多いのではないでしょうか？最近では若い世代に限らず、おじいちゃんおばあちゃん世代もフリマアプリを使いこなしている人も多いようです。しかし、使い方を間違ったりハマりすぎたりすると、思わぬトラブルになることもあるようで……？今回は、フリマアプリにハマった義母のことを信用できなくなった話をご紹介いたします。息子のものを勝手に出品「同居している