2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店の公式Xは、2025年9月24日にXを更新。中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」とミャクミャクとのコラボ商品の販売を発表しました。閉幕間近に販売だと？ 今回販売されるのは、「LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア」。フィギュア本体は、高さ約10cm、ストラップは長さ約43cm×幅約2cm。価格は4400円。販