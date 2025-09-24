本日9月24日（水）の『くりぃむクイズ ミラクル9』は、「もし昭和が続いていたら3時間スペシャル」が放送される。ゲストチームのキャプテンを務めるのは、Snow Man・阿部亮平。これまでのキャプテンとしての成績は8勝9敗と有田哲平が率いる「有田ナイン」に負け越している阿部だが、「ここ最近は勝っていて調子がいいので、今回もその波に乗っていければ！」と意欲を燃やす。そんな阿部の負け越し返上を賭けた大事な一戦となる今回