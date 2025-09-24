9月24日（現地時間23日）。フリーエージェント（FA）のトーマス・ブライアントが、クリーブランド・キャバリアーズとの1年契約（無保証）に合意したと代理人が『ESPN』へ伝えた。 208センチ112キロのブライアントは、NBAキャリア8年目を終えたビッグマン。昨シーズンはマイアミ・ヒートで開幕を迎え、2024年12月のトレードでインディアナ・ペイサーズへ移籍。