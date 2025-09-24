「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在であさひが「売り予想数上昇」３位となっている。 ２４日の東証プライム市場であさひが４日ぶりに反発。同社は２２日午後１時ごろに８月中間期単独決算を発表し、売上高が４５９億円（前年同期比１．１％減）、純利益が２６億３０００万円（同１９．４％減）と減収減益となったことが嫌気された。自社ブランド「エナシス」の好調もあって電動