森六が後場に強含んだ。２４日正午、レゾナック・ホールディングスから自動車用成形部材事業を買収すると発表。今後の収益貢献を期待した買いが入ったようだ。レゾナックが新たに設立する分割準備会社の全株式を取得し、子会社化する。対象事業では外装樹脂部品を中心に、樹脂製バックドアや外装発泡成形部品などを提供。取得対価は１７２億円で、現金により決済する。来年４月１日付の株式取得を予定。２６年３月期の業績