セガサミーホールディングスが大幅続伸している。同社は２２日の取引終了後、新機種「スマスロ北斗の拳転生の章２」について、保安通信協会から型式試験の適合通知を受けたと発表しており、これを好感した買いが集まっている。市場では、人気の「北斗の拳」シリーズの新機種に対する期待が膨らんでいるようだ。 出所：MINKABU PRESS