午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６４、値下がり銘柄数は８７５、変わらずは７５銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、機械、鉱業、非鉄金属など。値下がりで目立つのはガラス・土石、サービス、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS