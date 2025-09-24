独孤伽羅は結婚にあたり、楊堅に、自分以外の女性を寵愛しないように誓わせた、と伝えられる（写真：トッキー・ナガタ／PIXTA）中国の歴代王朝を“裏”から支えたとされる、後宮。その密室には后妃と、彼女らに使える宮女や宦官が多数存在し、数百人もの皇帝を産み落とした。後宮をきっかけに歴史が動くこともあり、後宮の紛争を国政に持ち込んだ皇帝や、夜の営みのために命を縮めた皇帝もいた。3000年以上も存続に成功した国家シ