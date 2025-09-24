中国の歴代王朝に存在した「後宮」の、壮大な歴史をひも解いてみましょう（写真： Ystudio／PIXTA）中国の歴代王朝に存在した、小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。それは言わば「皇帝の世継ぎを安定的に供給するシステム」であり、後宮には多数の后妃と、彼女らに仕える宮女や宦官がひしめいていた。数百人にのぼる皇帝の大半は後宮で生まれ、後宮で死んだとされている。「国」と「家」、公的な外廷政治と密室的な内廷政治