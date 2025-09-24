PCゲーム配信サービスSteamで配信されていた2Dアクションゲーム「BlockBlasters」に、不正なプログラム（マルウェア）が混入していたことが分かりました。セキュリティ企業のG DATA CyberDefense AG（ドイツ） が9月22日に公表したもので、ゲームの更新（パッチ）をインストールしたプレイヤーのパソコンから、アカウント情報や暗号資産に関するデータが盗み出される危険があるとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の