【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）が『CHEER（チア）Vol.62』（10月1日発売）の表紙と巻頭特集に登場することが発表された。 ■森崎ウィンと向井康二は映画『（LOVE SONG）』で共演 10月31日に公開される映画『（LOVE SONG）』で共演する森崎ウィンと向井康二。インタビューでは、映画のタイトルにちなみ、ふたりが “心を奪われた楽曲”についての質問も。 森崎は「ブルー