トランプ米大統領はこのほど、外国人専門技術者向け就労ビザ「H-1Bビザ」の新規申請に課す手数料を数千ドルから10万ドル（約1480万円）に引き上げる大統領令に署名しました。確実に高い技能を持ち、米国人に代替できない人材の招致を確保することが目的としています。ビザ手数料の急騰により混乱が発生し、多くのH-1Bビザ保有者は渡航計画のキャンセルを余儀なくされ、一部の企業は従業員に緊急通知を送り、新しい政策が発効する前