プロ野球・ロッテは24日、今季限りで現役引退を発表した美馬学投手の引退セレモニーを30日に開催することを発表しました。セレモニーでは球場正面の装飾が美馬投手の特別デザインに変わるほか、各入場ゲートでは引退記念ボードや引退記念チケットが配布されます。記念ボードは美馬投手の横顔をバックに過去の名シーンが並べられます「Thank you for the journey with us(共に旅を続けてくれてありがとう)」とメッセージが添えられ