兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝さんが、肺炎のため81歳で亡くなったことを24日に所属事務所が発表し、弟の菅原進さん（78）が追悼しました。弟の進さんは公式サイトで「兄の孝と一緒に1969年のデビューから56年間、共に歩んでまいりました。誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした。日が経つにつれて、兄の歩んできた人生を深く深く感じています。ファン・関係者の皆様には、今までビリー・バンバンを応援して頂き