Virtual Stream DeckとCORSAIR XENEON EDGE（右端） これで生産性は無限の領域に。CORSAIR（コルセア）が8月終わりに発売開始した超縦（横）長スクリーン「CORSAIR XENEON EDGE」と、ElgatoのVirtual Stream Deckの使用例が、アムステルダムで開催されたIBC2025で開催されていました。マウント自由自在 Image: CORSAIR