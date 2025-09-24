フジテレビは、セリエAのペルージャのリーグ戦全試合をCS放送で生中継することを公式サイトで発表した。 2024-25シーズンから男子日本代表のキャプテン石川祐希が加入したペルージャは、2023-24シーズンにセリエA制覇を果たし、世界クラブ選手権でも2連覇を達成した強豪チームだ。石川が加入した昨シーズンはリーグ戦こそ優勝はならなかったものの、欧州男子チャンピオンズ