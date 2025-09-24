女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第129話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送がスタート。好評を博し、柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は安堵と喜びに包まれる。こうして「アンパンマン」と「やないたかし」の名は日本中に広まることとなる。ついに嵩が