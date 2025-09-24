ヘンリー王子が父チャールズ国王との公の場での和解に一歩近づいている。先日、英国を訪問した際、がん闘病中のチャールズ国王と54分間にわたり面会し、19カ月の疎遠状態を解消していた。側近らは、2019年以来初となる公の場での親子そろい踏みを実現すべく、慎重に計画を進めている。 【写真】公の場で再び見たい！ヘンリー王子とチャールズ国王の２ショット ある関係者は「デイリー・