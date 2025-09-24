ラグジュアリーカーアクセサリーブランド「D.A.D」は、トップアーティストの倖田來未さんとのスペシャルコラボレーション第2弾を発表しました。前回の大反響を受けて登場する新作は、車内外を華やかに彩る全9アイテムです。これらのアイテムは、2025年10月よりD.A.Dオンラインショップと一部店舗で販売される予定です。 D.A.D × 倖田來未コラボレーション第2弾アイテム D.A.Dと倖田來未さんのコラボレーション