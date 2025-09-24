女性労働協会は、厚生労働省委託事業の一環として、「働く女性の健康課題等に関する研修会」を2025年10月から2026年3月まで、オンデマンド動画配信形式で開催します。この研修会は、働く女性の健康支援に関わる人々を対象としています。 女性労働協会働く女性の健康支援研修会 開催期間： 2025年10月〜2026年3月形式： オンデマンド動画配信 女性の活躍推進法が2025年に改正され、企業における女性の健康課