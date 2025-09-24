日本弁理士会東海会は、2025年10月4日に愛知県名古屋市の「中部電力 MIRAI TOWER」にて、知的財産をテーマにした無料イベント「知財フェス2025」を初開催します。お笑い芸人やアイドル、発明家などが登場するステージイベントや、体験型の展示が行われます。 日本弁理士会東海会「知財フェス2025」 開催日： 2025年10月4日(土)時間： 11:00〜17:00会場： 中部電力 MIRAI TOWER 1F・3F 特設会場所在地： 愛知県名