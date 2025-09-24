お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が２４日、都内で行われた「スタエフ記者発表ラジオ」に出演した。１１月２４日に行われる「音声配信プラットフォーム「ｓｔａｎｄ．ｆｍ」初のフェスイベント「ｓｔａｎｄ．ｆｍＴｈａｎｋｓＦｅｓ２０２５」（赤羽会館）へ向けた意気込みを語った。同イベントでは芸人たちによるトークライブや、人気の一般チャンネルと芸人がコラボする公開収録などを実施予定。ファイナンシャル