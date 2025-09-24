ハスクバーナ・ゼノアは、2025年10月5日と6日に宮城県仙台塩釜港で開催される「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展します。最新のチェンソー各種の試し切り体験や、世界伐木チャンピオンシップ(WLC)日本代表選手による競技実演が実施されます。 ハスクバーナ・ゼノア「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」出展概要 ハスクバーナ・ゼノアは、宮城県仙台塩釜港(石巻港区)雲雀野地区で開催