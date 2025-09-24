ユリシーズは、2025年9月13日よりモーションギャラリーにて、東京を舞台とした舞踏映画『東京巡礼』のクラウドファンディングを開始しました。集まった資金は、映画の制作および国際映画祭への出品経費に充てられます。 ユリシーズ舞踏映画『東京巡礼』 プラネタリウムに舞踏を投影した作品『HIRUKO』(2019年)で新たな身体世界の可能性を追求してきたユリシーズが、舞踏映画『東京巡礼』を制作し、国際映画祭へ