花王は24日、ヘアケアブランド「merit（メリット）」の新ヘアケアシリーズとして、親子で一緒に使って“おそろい美髪”をかなえる『Osolo（オソロ）』を10月4日に発売することを発表。長谷川潤（39）をアンパサダーに起用し、娘のアイヴォリーさ12）と初共演するCM「あなたと私に」篇を、10月3日から放映開始する。【写真】親子そろってスタイル抜群！長谷川潤＆12歳の娘・アイヴォリー『Osolo』は、家族を見つめ続けてきた「