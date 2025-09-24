ステージ4の下咽頭がん療養から復帰したタレント見栄晴（58）が24日までにインスタグラムを更新。治療が終わってから1年半が経過し、検査を受けた結果を報告した。「そろそろ下咽頭癌の治療が終わって1年半経つので、再発や転移又は新たな癌が無いか？胃カメラでの内視鏡検査を主治医の先生に薦められたのでやりました」と報告。「鎮痛・鎮静剤を使用してもらった事で、痛みや不安を感じずに、あっという間に、いつの間にか終了!」