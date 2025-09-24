2025年9月30日までANA（全日空）が2025年9月30日まで、国際線・国内線の特典航空券の「減額マイルキャンペーン」を展開しています。対象路線も多く、普段より遥かに少ないマイル数でANAの航空券を発券できます。【画像】破格…これがANA欧州線の「減額マイル」詳細です国内線の減額マイルキャンペーンは2025年12月1日〜2025年12月24日搭乗分を対象に全路線で展開されます。通常7000マイルと交換できる羽田〜新千歳線はこの期間