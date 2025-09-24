ポーチ類のレベルがどんどんアップしているダイソーで、また気になる商品を発見しました！今回紹介するのは『ラウンドバッグチャームポーチ』。高級感のあるレザー調素材のラウンド型ポーチで、大人が本気で使えます♡中はキーリングやポケットが付いていて、仕分けもバッチリ！バッグに付けて持ち運べて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラウンドバッグチャームポーチ価格：￥330（税込）サイズ（約）：