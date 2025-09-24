Osaka Metroは、「万博TDM タッチ決済キャンペーン」を8月18日から10月13日まで実施している。オフピーク時間帯（午前11時から午後3時59分まで）に、クレジットカードなどのタッチ決済による乗車で、運賃の30％を即時キャッシュバックする。オフピーク時間帯内にOsaka Metroの駅にて入場または出場することが条件で、相互乗り入れ先にまたがって乗車した場合でもキャンペーンの対象となる。