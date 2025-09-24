ソーシャルメディアアプリ「TikTok」に関するカナダ政府および各州のプライバシーコミッショナーが実施した合同調査の結果、TikTokが13歳未満のカナダ人数十万人から機密情報を収集していたことが明らかになりました。報告書によると、そもそもTikTokは13歳未満の利用を規約で禁止しているにもかかわらず、13歳未満の子どもがアクセスできないようにする対策が不十分であることも指摘されています。News release: Joint investigat