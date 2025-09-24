24日午前、石川県白山市の白峰地区で山荘が焼ける火事がありました。これまでのところ、けが人は確認されていません。24日午前10時15分ごろ、白山市白峰で「建物から火が出ている」と近くの植物園のスタッフから消防に通報がありました。消防によりますと、木造の山荘1棟が燃えていて、正午時点で消火活動が続けられています。これまでのところけが人は確認されていません。関係者によりますと、山荘は白山市の建設業者が管理して