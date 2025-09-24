「イースタン、ＤｅＮＡ−楽天」（２４日、横須賀スタジアム）ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が、先発予定だったイースタン・楽天戦（横須賀）の登板を体調不良で急きょ回避した。先発は颯に変更となった。バウアーは８月２１日の広島戦での登板を最後に、出場選手登録を抹消。この日が２軍降格後、久々の実戦登板となるはずだった。