兄弟デュオ「ビリー・バンバン」で活躍したミュージシャンの菅原孝（すがわら・たかし）さんが１１日午後４時３４分、肺炎のため、都内の病院で死去した。所属事務所が２４日、発表した。８１歳だった。遺族の希望により、葬儀は近親者のみで執り行った。喪主は妻の菅原けい子さん。ビリーバンバンに関する音楽活動の主な記録がこの日、オリコンによって発表された（いずれの記録もオリコン調べ、９月２９日付）。【シングル作