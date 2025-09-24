◆米大リーグパドレス―ブルワーズ（２３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースの地区Ｖマジック対象球団のパドレスが２３日（日本時間２３日）、本拠で中地区王者ブルワーズと対戦。７回まで６―０と大量リードを確保した。初回に２安打と四球で満塁のチャンスを作ると、オハーンが右越えの１７号先制グランドスラム。強烈なスタートダッシュを決めると、２回にも１死一塁で巧打者アラエスに８号２