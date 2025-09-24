NTT、NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ)、NTT東日本は9月24日、映像・音声プロダクションの効率化と高度化を目的として、リモートプロダクションの地上波生放送中継番組における活用に成功したことを発表した。この取り組みでは、TBSテレビとNTTドコモビジネスが新規に構築したリモートプロダクションセンターと、撮影現場である国立競技場をIOWN（Innovative Optical and Wireless Network）APN（All-Photonics Net