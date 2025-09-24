第８０回国連総会で記者団に話をするゼレンスキー氏＝２３日/Kylie Cooper/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は２３日、ウクライナ戦争を巡るトランプ米大統領の同日の投稿について「大きな転換だ」との認識を示し、トランプ氏のことを状況を一変させる「ゲームチェンジャー」と形容した。ゼレンスキー氏はこの日の午後、国連総会に合わせて行った記者会見で、「トランプ氏の投稿は大きな転換だ」と指摘した。さら