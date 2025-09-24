スティーヴン・キング原作『 IT／イット』シリーズの前日譚ドラマ「IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。」の新予告編が米国で公開された。 シリーズは原作小説の「間奏」に基づき、27年ごとにデリーで起こる厄災を全3シーズン構成で掘り下げる構想。今回は『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）の27年前にあたる1962年を舞台に、田舎町デリ