¡ÈÀ¶ÎÃ¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿TWS¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥ó¥¸¥§¡¢½ÂÃ«¤Ë½ÐË×¡ª¡ÖÈà»á´¶MAX¡Ä¡×TWS¤Ï9·î22Æü¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØHead Shoulders Knees Toes¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÁØÎÏ¶¯¤¯¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÆÃÍ­¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å¸ü¤ÊHIPHOP¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¤³