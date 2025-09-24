メ～テレ（名古屋テレビ） 高速道路でのあおり運転などを防ごうと、三重県警はヘリコプターとパトカーが連携した取り締まりを行いました。 取り締まりに先立ち、新名神の鈴鹿パーキングエリアで、出発式が行われました。 三重県警は、ヘリコプターとパトカーが連携したあおり運転などの取り締まりを、「スカイアイ取り締まり」と銘打っています。 ヘリコプターが危険な運転を