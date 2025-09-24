【Amazon：「HG 1/144 GFreD」】 9月24日 販売再開 「HG 1/144 GFreD」 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 GFreD」が販売再開している。 今回Amazonにて10月再入荷予定の本製品が販売再開しており、9月24日12時20分ごろの時点でカードに入ることが確認できた。 なおAmazon販売分がTOPに表示されないため、「Amazonの他の出品者」よりAmazon販売分を確認して欲しい。 またガ