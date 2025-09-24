丸亀警察署 香川県丸亀市で追突事故を起こして4人にけがをさせたのに現場から逃走したとして、丸亀市の無職の男(27)が過失運転致傷とひき逃げの疑いで24日、逮捕されました。 警察によりますと、男は8月31日午後7時40分ごろ、丸亀市天満町で軽自動車を運転中、別の軽自動車に追突し、運転する男性（34）と同乗していた家族3人にけがをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。 男性は頸椎を捻