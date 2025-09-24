6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（48）が22日、Instagramのストーリーズを更新。早朝、子どもたちに作った黄色いお弁当を公開した。【映像】母親が作った家族15人分のお弁当40分で作った13人分のオムライスや、15人分のお弁当などをSNSで紹介し、多くの反響が寄せられている料理上手な佳月さん。高校3年生の三男・璃さん、高校2年生の四男・瑠さん、高校1年生の三女・美心さん、3人分のお弁当も日々作っ