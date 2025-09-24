「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。今季初めて６回を投げ、５安打無失点８奪三振無四球と圧巻の投球を披露した。２勝目の権利を得て降板。今季最多９１球、最速は１６３キロだった。節目のメジャー通算１００試合目の登板。初回、先頭ペルドモを２球目、１５１キロカットボールで右飛。バットをいきなり真っ二つにへし折り、球場をど