ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「夏の母」。身の危険をも感じる暑さの中、子ども時代の夏の思い出には常に母がいるというスーさん。タオルを首にかけ、家族が気持ちよく過ごせるように朝から晩まで汗だくで動いていた母の姿を思い出し――。* * * * * * *口うるさい娘役として暑い。暑すぎる。この原稿を書いているのは、まだ7月頭だというのに。このイカれた暑さが始まったのは6月中旬。去年