2025年中国国際新エネルギーインテリジェントコネクテッドカー展の記者会見が23日に開かれ、北京で24年に生産された自動車は114万5000台に達し、前年比13％増となったことが発表されました。北京では運転手が状況に応じて手動操作する「レベル2」の自動運転機能を備えた乗用車の新車販売における浸透率が今年上半期に68．3％となり、全国平均の62．1％を上回りました。北京市経済情報化局の蘇国斌副局長によると、北京の自動車産業